Бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО
"Ситуація в районі проведення АТО стабілізувалась. З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 16 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 квітня.
На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики накрили захисників Мар`їнки. По позиціях в районі Павлополя – били з протитанкових гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Чермалика – з кулеметів великого калібру. По морських піхотинцях у районі Водяного терористи вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї. Позиції в районі Мар’їнки обстрілювали ворожі снайпери.
На Донецькому напрямку по позиціях поблизу населеного пункту Піски бойовики застосували гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а в районі Кам’янки били по українських воїнах зі стрілецької зброї. Захисників Опитного терористи обстріляли з кулеметів великих калібрів. Поблизу Троїцького активно діяли снайпери.
На Луганському напрямку по захисниках Лобачевого підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті яких четверо українських військовослужбовців отримали поранення.
Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуґ назвав конфлікт на Донбасі болотом, в якому застрягла величезна кількість мешканців регіону.
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