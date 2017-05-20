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Бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, п'ятеро українських військових поранені, – штаб АТО

Терористичні бандформування використовували важке артилерійське озброєння
З початку доби 20 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. П'ятеро українських воїнів зазнали поранень.
Бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, п Фото: reuters.com

"Впродовж дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО, часом використовуючи й важке артилерійське озброєння. З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. З початку доби 5 українських воїнів зазнали поранень", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 год. 20 травня 2017 року.

На Приморському напрямку проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного та Лебединського з великокаліберних кулеметів та менш потужної стрілецької зброї. По одному з українських опорних пунктів біля Водяного вели вогонь з гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку найбільш активно незаконні збройні формування використовували зброю проти українських воїнів у передмісті Авдіївки. Зранку бойовики обстріляли українські оборонні укріплення на цій ділянці лінії зіткнення зі 120-мм мінометів. А вже опівдні вдарили із артилерійських систем калібру 122 мм. Окрім того, час від часу вели вогонь по українських воїнах, котрі обороняють це місто, зі стрілецької зброї та гранатометів. На Світлодарській дузі бойовики знову обстрілювали українські укріплення біля Новолуганського з озброєння БМП. Західніше, біля Зайцевого, били з 82-мм мінометів. А неподалік Верхньоторецького здійснили обстріл позиції сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ із артилерійських систем калібру 152 мм та 120-мм мінометів вели вогонь по опорних пунктах ЗС України в районі Троїцького та Новозванівки. Біля Станиці Луганської відкривали вогонь в бік українських позиції з великокаліберних кулеметів.

"Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил АТО. У разі потреби Українські захисники готові дати противнику гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування", – додали в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за останню добу бойовики 55 раз обстріляли позиції сил АТО на Донбасі із забороненого артилерійського озброєння, семеро українських військовослужбовців зазнали поранень.

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20 05 2017 18:30
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