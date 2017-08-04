Бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 квітня.
"Російсько-терористичні підрозділи продовжують провокаційні обстріли українських військ. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться в повідомленні.
Поблизу Маріуполя по захисниках Водяного бойовики гатили з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки. З озброєння БМП – по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї – в районі Широкиного.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БТР терористи стріляли по захисниках Верхньоторецького. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстрілювали захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Пісків. Снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками.
Нагадаємо, прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
За минулу добу п'ять військовослужбовців України зазнали поранень під час несення служби у зоні проведення АТО.
Минулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули шість мирних жителів.
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