Бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО

Від початку доби 8 квітня в зоні АТО зафіксовано 18 обстрілів позицій українських військових з боку терористів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 квітня.

"Російсько-терористичні підрозділи продовжують провокаційні обстріли українських військ. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться в повідомленні.

Поблизу Маріуполя по захисниках Водяного бойовики гатили з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки. З озброєння БМП – по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї – в районі Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БТР терористи стріляли по захисниках Верхньоторецького. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстрілювали захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Пісків. Снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками.

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