Бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00.
"Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться в повідомленні.
Поблизу Маріуполя вогнем мінометів калібру 120 мм та гранатометів бойовики накрили захисників Новотроїцького. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били по оборонцях Водяного. А захисників Широкиного, Гнутового та Талаківки обстріляли зі стрілецької зброї. По опорних пунктах українських військ під Новогригорівкою гатив з озброєння БМП.
На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь по українських позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстріляли захисників Луганського та Зайцевого.
На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціям поруч Новотошківки, а з гранатометів обстріляли оборонців Кримського.
Нагадаємо, за інформацією української розвідки, проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють свої позиції, щоб звинуватити сили антитерористичної операції в порушенні режиму припинення вогню.
За минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО, поранення отримали четверо українських військових.
Правоохоронці затримали в Торецьку Донецької області бойовика "ДНР" та ще двох осіб, підозрюваних в пособництві діяльності незаконних збройних формувань.
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