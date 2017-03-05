Бойовики 19 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, - штаб

Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, епіцентром вогневого протистояння були наші позиції в районі Авдіївки, захисників якої противник накривав вогнем танку, мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Троїцького ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. У районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм ворог обстрілював опорні пункти поблизу Гнутового, а з мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – позиції під Павлополем. З переносної реактивної системи Град "Партизан" та озброєння БМП противник гатив по морських піхотинцях поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції поблизу Водяного. В районі Водяного та Новотроїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти поблизу Новоолександрівки, Кримського та Троїцького.

З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Разом з тим, повідомляємо, що вчора, 2 травня, три військовослужбовці Збройних Сил України, рятуючи свого пораненого побратима, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги.