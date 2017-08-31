Бойовики 19 разів обстріляли українські позиції в зоні АТО

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 19 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш напруженою ситуація була на Донецькому напрямку, де терористи з гранатометів вели вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам’янки застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

На Приморському напрямку на околицях Водяного бойовики обстріляли українські опорні пункти з великокаліберного кулемету.

На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша.

У штабі також додали, що більшість обстрілів були не довготривалі і мали чітко виражений провокативний характер.

Втрат серед українських бійців немає.

Нагадаємо, протягом дня 30 серпня терористи продовжили провокативні обстріли на Донецькому та Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь, постраждалих серед українських військових немає.