Бойовики 21 раз обстріляли українських бійців на Донбасі, - штаб

Оперативна обстановка в зоні проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєвих змін не зазнала. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують вести вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення.

Від початку доби бойовики 21 раз обстріляли українських захисників. Двічі окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями системи озброєння. Найбільш активно противник сьогодні вдавався до збройних провокацій на Приморському та Луганському напрямках, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Ще вночі незаконні збройні формування відкривали вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм по укріпленнях сил АТО поблизу Павлополя. З гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово обстрілював наші опорні пункти в районі Широкиного, Водяного, Талаківки та Березового. Окрім того, неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

Донецький напрямок. На цій частині фронту окупанти ще до світанку тричі обстрілювали з великокаліберних кулеметів та гранатометів підрозділи сил АТО, які тримають оборону у південному передмісті Авдіївки. А вже по опівдні проросійські бандформування здійснили обстріл наших позицій в районі н.п. Новолуганське, що на Світлодарській дузі. Там під прикриттям вогню зі станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї українських захисників намагався поцілити снайпер.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення перша ворожа збройна провокація була зафіксована вночі поблизу Станиці Луганської, де бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Згодом загарбники двічі щільно били з гранатометів різних систем по опорних пунктах сил АТО, що розташовані неподалік Новозванівки. Від 11.00 години дня і до цього часу противник знову активізувався в районі Бахмутської траси. Там підрозділи російсько-окупаційних військ вже декілька разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях в районі Кримського. Застосовував противник 120-мм й 82-мм міномети та піхотне озброєння.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України сьогодні зазнали поранень.

Нагадаємо, біля населеного пункту Байрак, у районі непідконтрольної Горлівки Донецької області, на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями. У результаті травмовано жінку і чоловіка.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях укранських військовослужбовців.