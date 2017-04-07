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Бойовики 22 рази обстріляли українські позиції, загинули двоє військових

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь
У зоні АТО протягом минулої доби терористи 22 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.
Бойовики 22 рази обстріляли українські позиції, загинули двоє військових Фото: e-news.su

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку з 82 мм мінометів та протитанкових гранатометів терористи вели вогонь поблизу Водяного. Неподалік Широкиного бойовики застосували озброєння БМП. Біля Новотроїцького, Гнутового, Лебединського та Павлополя терористи вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку у південному передмісті Авдіївки, поблизу Опитного та в районі Майорська бойовики застосували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні опорні пункти сил АТО неподалік Новозванівки, Станиці Луганської, Донця, Жовтого та Валуйського. Біля Новотошківського була зафіксована активність ворожого снайпера.

У штабі також додали, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військових, ще троє були поранені.

Крім того, зазначається, що в окремих випадках сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

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04 07 2017 06:53
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