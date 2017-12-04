Бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі тривають.

З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників населеного пункту Гнутове. По морських піхотинцях поблизу Водяного противник гатив з мінометів калібру 120мм та 82мм, з озброєння БМП та гранатометів, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Міномети калібру 82мм, гранатомети та кулемети великого калібру ворог застосовував по позиціях поруч Мар’їнки. По опорних пунктах у районі Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї. З кулеметів великого калібру обстрілював позиції поблизу Талаківки. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного.

На Донецькому напрямку, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Кам’янки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Зайцевого. По позиціях у районі населеного пункту Піски противник застосовував кулемети великого калібру.

На Луганському напрямку, з озброєння БМП підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по захисниках Кримського. Позиції у районі Новоолександрівки ворог обстріляв з гранатометів, а поруч Новозванівки – з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двоє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України.