Бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: один військовий травмований

Зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки

Проросійські бойовики на Донбасі у середу, 15 лютого, 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України.

Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав травми, повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.

На Луганському напрямку снайпер обстрілював українські позиції поблизу Лобачевого.

Нагадаємо, що вчора в районі проведення АТО бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Варто відзначити, що спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.

Також бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.