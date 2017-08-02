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Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Втрат серед українських військових немає
Проросійські війська на Добасі за сьогодні 25 разів обстріляли позиції українських військових в АТО.
Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі Фото: з відкритих джерел

З 152-мм артилерії бойовики обстріляли Новотошківське на луганському напрямку, втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке і Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк.

На луганському напрямку з артилерії 152-мм загарбники обстрілювали Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї - Катеринівку і Новоалександрівку.

На маріупольському напрямку - з мінометів - Широкине, а з гранатометів і стрілецької зброї Лебединське та Гнутове.

Всього за сьогодні зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців зазнали поранень і травм.

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08 02 2017 19:38
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