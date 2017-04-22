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Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий поранений, – штаб АТО

Епіцентром вогневого протистояння сьогодні був Донецький напрямок
Від початку доби 22 квітня підрозділи російсько-окупаційних військ 25 разів обстріляли позицій Збройних Сил України. Один український військовослужбовець отримав поранення.
Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий поранений, – штаб АТО Фото: vk.com

"Російсько-терористичні підрозділи продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 22 квітня 2017 року.

Епіцентром вогневого протистояння сьогодні був Донецький напрямок. З 82-мм мінометів та з озброєння БМП бойовики вели вогонь по українських позиціях поруч Луганського. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по захисниках Авдіївки, шахти "Бутівка" та Кам’янки. Оборонців Зайцевого та Пісків терористи обстрілювали з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі шахти "Бутівка" діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм бойовики гатили по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вели вогонь по захисниках Водяного, а з кулеметів та стрілецької зброї – по оборонцях Лебединського.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї терористи обстріляли опорні пункти в районі Валуйського.

Нагадаємо, в Бахмуті Донецької області затримали двох бойовиків, які входили у незаконні збройні формування "ДНР".

Прифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 41 провокаційний обстріл позицій Збройних Сил України.
 

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22 04 2017 18:40
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