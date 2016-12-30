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Бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських військових на Донбасі

В районі Попасної відбулося бойове зіткнення
Російсько-окупаційні війська з півночі і до 18:00 п'ятниці 25 разів обстріляли українських військових на Донбасі.
Бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських військових на Донбасі Фото:mil.gov.ua

На Маріупольському напрямку зі 120- і 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Широкиному і Талаківці, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Мар'їнці, Широкиному, Лебединському і Гнутовому, повідомляє штаб АТО.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новозванівці, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Павлополю, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищі Червоне Гнилище і Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї відкривали вогонь по Південному і Опитному.

В районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Близько 16:00 противник здійснив напад на спостережний пункт. Напад відбито, ворог зазнав втрат і відступив.

Нагадаємо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.

Спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих серед військовослужбовців немає, але троє бійців отримали поранення.

Відзначимо, що у Донецькій області проросійські бойовики атакували групу рибалок, в результаті чого постраждали десять осіб.

Загалом за минулу добу бойовики 45 раз обстріляли позиції українських військових.

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