Бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж минулої доби, 5 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир'я.

Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась, інформує прес-центр штабу ООС.

"Противник 26 разів вдався до вогню по наших позиціях. Підрозділи Об’єднаних сил стійко утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", - йдеться у повідомленні.

"На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В черговий раз російські найманці вчинили провокацію в районі розведення сторін у населеному пункті Станиця Луганська відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

На Світлодарському напрямку противник відкривав прицільний вогонь із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Світлодарськ та Новолуганське. Одного військовослужбовця було поранено.

На Горлівському та Донецькому напрямках ворог виявив незначну активність, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли противника потрапили позиції в районі Південного та Авдіївки", - відзначають у штабі.

Неспокійно було на Маріупольському напрямку, де вже вкотре спостерігається велика кількість ворожих провокацій. У районі населених пунктів Широкине, Талаківка, Водяне російські найманці відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, намагаючись змусити захисників ЗСУ відкрити вогонь у відповідь.

"Бойовики російських окупаційних військ не бажають дотримуватися оголошеного перемир’я. Так, упродовж поточної доби три рази відкривався вогонь по наших позиціях. Провокації із застосування стрілецької зброї зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Троїцького та Широкиного", - додають в штабі ООС.

За поточну добу втрат серед захисників України немає. За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби ворог втратив одного окупанта.

Нагадаємо, що впродовж доби 4 липня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир'я.