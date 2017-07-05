Бойовики 27 разів обстріляли позиції ЗСУ від початку доби, – штаб АТО

З початку доби українська сторона зафіксувала 27 обстрілів позицій українських військ в зоні АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні війська продовжують вогневі провокації проти Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 27 обстрілів позицій українських військ", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 7 травня 2017 року.

На Донецькому напрямку вогнем артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів сепаратисти накривали позиції поруч Троїцького. Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Опитного та Верхньоторецького, а з озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики гатили по опорних пунктах неподалік Луганського.

З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів терористи били по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вели вогонь по захисниках Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – по оборонцях Верхньоторецького. По опорних пунктах під Невельським гатили з зенітної установки ЗУ-23-2 та автоматичних гранатометів.

На Приморському напрямку з протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів сепаратисти гатили по позиціях поруч Водяного. 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів бойовики застосовували по опорних пунктах неподалік Красногорівки. По позиціях морських піхотинців поблизу Широкиного сепаратисти вели вогонь з озброєння БМП, а під Павлополем – з озброєння БТРів. По позиціях морських піхотинців поруч Лебединського били з великокаліберних кулеметів. Захисників Новоселівки Другої бойовики обстрілювали з кулеметів великих калібрів, а оборонців Гнутового – зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку вогнем 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики накривали позиції поруч Кримського та Новозванівки.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ на Донбасі планує проведення провокацій з метою дискредитації керівництва України та сил АТО.

За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, 5 бійців ЗСУ отримали поранення.