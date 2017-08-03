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Бойовики 29 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Ніхто не загинув
Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 29 обстрілів. Втрат серед українських військових немає.
Бойовики 29 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі Фото: Олександр Клименко / mil.gov.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 березня 2017 року.

На Маріупольському напрямку, використовуючи гранатомети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному вогонь вели БМП противника. 

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Луганське та Майорськ. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери.

На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, ще троє травмовані.

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08 03 2017 18:42
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