Бойовики 29 разів обстріляли українські позиції, двоє бійців постраждали
Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському напрямку бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутово. З 82 міліметрових мінометів стріляли по Новомихайлівці. Опорні пункти поблизу Мар’їнки, були обстріляні з озброєння БМП, гранатометів та мінометів. Внаслідок цих обстрілів двоє українських військових отримали осколкові поранення
На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки терористи відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також обстріл українських позицій зафіксований в районі шахти Бутівка.
На Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились селища Станиця Луганська, Новоолександрівка та Новотошківське.
Нагадаємо, протягом дня 13 липня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
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