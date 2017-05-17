Бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових в АТО, - штаб
З початку доби бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Приморський напрямок. Бойовики неодноразово обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. По опорних пунктах біля Широкиного бандити вели вогонь з озброєння БМП, біля Чермалика та Новотроїцького - з гранатометів, неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів. Північніше, в районі Красногорівки, бойовики били з 82-мм мінометів та ручних протитанкових гранатометів.
Донецький напрямок. Найнапруженішою ситуація залишається на південній околиці Авдіївки. Там противник використовував 120-мм та 82-мм міномети, а також стрілецьку зброю й великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння бойовики рано вранці обстріляли опорні пункти сил АТО біля Верхньоторецького. Окрім того, з мінометів різних калібрів та озброєння танку проросійські бандформування вели вогонь по бійцях ЗС України, які тримають оборону неподалік Кам'янки.
Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ впродовж дня декілька разів вели інтенсивний вогонь по українських воїнах, котрі обороняють селище Кримське. Противник використовував міномети калібрів 120 й 82 мм, а також гранатомети різних систем.
З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень.
Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч.
Нагадаємо, що в Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено три будинки по вулиці Спортивній, постраждалих немає.
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