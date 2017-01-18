Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двоє військових поранені

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 30 обстрілів, під час яких двоє бійців отримали поранення.

На Маріупольському напрямку з мінометів терористи обстрілювали Талаківку. З гранатометів і стрілецької зброї били по Славному, Павлополю, Гнутовому, Талаківці, Новотроїцькому, Широкиному і Водяному. По Новотроїцькому також вогонь вів снайпер, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики обстріляли Новоолександрівку і Троїцьке, з 82-міліметрових мінометів - Новозванівку. З гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Станицю Луганську і Новозванівку. По Новозванівці також відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції військових в районі Зайцевого і Авдіївки.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 61 разів відкривали вогонь, втрат серед українських військовослужбовців немає.