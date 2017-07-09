Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО
Як повідомляє прес-центр АТО, основна активність бойовиків зберігається на Приморському напрямку. Тут з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції на підступах до Водяного, а також біля Гнутового, Богданівки та Талаківки.
На Донецькому напрямку ворожі обстріли були зафіксовані на околицях Зайцевого. Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні.
На Луганському напрямку терористи випустили три міни калібру 82 міліметри поблизу Малинового.
У штабі також додали, що втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, протягом дня 6 вересня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
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