Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 34 обстріли українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, основна активність бойовиків зберігається на Приморському напрямку. Тут з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції на підступах до Водяного, а також біля Гнутового, Богданівки та Талаківки.

На Донецькому напрямку ворожі обстріли були зафіксовані на околицях Зайцевого. Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні.

На Луганському напрямку терористи випустили три міни калібру 82 міліметри поблизу Малинового.

У штабі також додали, що втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, протягом дня 6 вересня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.