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Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО

Втрат серед українських військових немає
У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 34 обстріли українських позицій з боку терористів.
Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО Фото: e-news.su

Як повідомляє прес-центр АТО, основна активність бойовиків зберігається на Приморському напрямку. Тут з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції на підступах до Водяного, а також біля Гнутового, Богданівки та Талаківки.

На Донецькому напрямку ворожі обстріли були зафіксовані на околицях Зайцевого. Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні.

На Луганському напрямку терористи випустили три міни калібру 82 міліметри поблизу Малинового.

У штабі також додали, що втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, протягом дня 6 вересня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

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07 09 2017 06:29
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