Бойовики 35 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

Бойовики вели обстріли на всіх напрямках

Проросійські бойовики у вівторок здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України. Один український військовий отримав поранення.

"На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Донецькому напрямку – зі 120 та 82-міліметрових мінометів незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів ще й снайпер.

На Луганському напрямку НЗФ з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення, ще семеро травмовані.