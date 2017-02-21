Бойовики 35 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений
"На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника", - повідомляє прес-центр АТО.
Водночас на Донецькому напрямку – зі 120 та 82-міліметрових мінометів незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів ще й снайпер.
На Луганському напрямку НЗФ з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення, ще семеро травмовані.
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