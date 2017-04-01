Бойовики 39 разів порушили режим "тиші"; двоє бійців поранені
Двоє військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр АТО.
На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Широкіне. З озброєння БМП і гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкіному, Павлополю, Мар'їнці і Водяному. По Широкіному і Талаківці також вогонь вели снайпери.
З гранатометів і стрілецької бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку на Луганському напрямку.
На Донецькому напрямку - з 82-мм мінометів - Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Майорського, Зайцевого, Луганського, Авдіївки і Пісків.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.
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