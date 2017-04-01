Бойовики 39 разів порушили режим "тиші"; двоє бійців поранені

Протягом доби бойовики відкривали вогонь на всіх напрямках

За добу бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Двоє військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Широкіне. З озброєння БМП і гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкіному, Павлополю, Мар'їнці і Водяному. По Широкіному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів і стрілецької бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку - з 82-мм мінометів - Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Майорського, Зайцевого, Луганського, Авдіївки і Пісків.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.