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Бойовики 41 раз порушили режим тиші на Донбасі, - штаб

Двоє українських захисників отримали поранення
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 41 провокаційний обстріл позицій Збройних Сил України.
Бойовики 41 раз порушили режим тиші на Донбасі, - штаб Фото: 112.ua

На Приморському напрямку, по опорних пунктах наших військ під Новотроїцьким ворог гатив з мінометів калібру 120-мм. Захисників Мар'їнки накривав вогнем танків, 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Морських піхотинців поблизу Водяного та Гнутового обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї, а поруч Лебединського – з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах морпіхів поблизу Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районах населених пунктів Лебединське та Мар`їнка діяли ворожі снайпери, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм противник накривав позиції поруч Троїцького. Міномети калібру 82-мм застосовував поблизу Кам’янки. З озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по оборонцях Пісків. По захисниках населених пунктів Авдіївка, Шахта "Бутівка" та Зайцеве бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а позиції під Невельським обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Шахти «Бутівка» виявляли свою активність ворожі снайпери.
На Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Кримського ворог вів вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120-мм та 82-мм. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю застосував по позиціях в районі Станиці Луганської та населеного пункту Жовте.

Аби подавити вогневу активність ворога під час обстрілу позицій поруч населеного пункту Жовте, наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний розповів, що загострення під Авдіївкою насправді відбулося, проте квапитися із висновками щодо режиму тиші в цілому поки не варто.

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22 04 2017 10:20
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