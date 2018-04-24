Бойовики 44 рази обстріляли позиції сил АТО, постраждали п’ятеро бійців
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів і гранатометів були обстріляні українські позиції поблизу Троїцького. Неподалік Попасної і Новоолександрівки терористи застосували міномети калібру 82 мм. Під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції неподалік. Новозванівки. Із зенітної установки та стрілецької зброї бойовики вели вогонь в районі Новоселівки.
На Донецькому напрямку 120 мм міномети терористи застосували неподалік Водяного, а 82 мм міномети – поблизу шахти Бутівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь в районі Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Кам’янки, Авдіївки, шахти Бутівка і Талаківки. З великокаліберних кулеметів були обстріляні українські опорні пункти в районі Павлополя, Мар’їнки та Лебединського, зі стрілецької зброї – під Невельським, Павлополем, Лебединським та Пищевиком. Поблизу Красногорівки та Мар’їнки вів вогонь ворожий снайпер.
У штабі також додали, що внаслідок виконання бойових завдань четверо українських військових були поранені, ще один отримав бойове травмування.
Нагадаємо, протягом дня 23 квітня бойовики здійснили 25 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі.
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