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Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО: загинув один військовий, троє поранені

На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели вогонь в районі Водяного та Гнутового
Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 45 обстрілів українських позицій з боку терористів.
Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО: загинув один військовий, троє поранені Фото: УНІАН

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку із 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї бойовики вели вогонь поблизу Зайцевого. Зі 120 мм мінометів терористи стріляли в районі Троїцького, міномети калібру 82 мм і гранатомети застосували неподалік Новоолександрівки, а з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції сил АТО біля Луганського.

На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели вогонь в районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети застосували поблизу Новотроїцького. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО неподалік Авдіївки, шахти Бутівка, Пищевика, Верхньоторецького, Талаківки, Павлополя та Кам’янки, з озброєння БМП – під Водяним і Павлополем, з великокаліберних кулеметів – в районі Опитного та Лебединського, а стрілецької зброї – поблизу Широкиного і Невельського. Опорні пункти сил АТО неподалік Гнутового та Лебединського обстрілював ворожий снайпер.

У штабі також додали, що наслідок ворожого вогню один український військовий загинув, ще троє були поранені.

Надаємо, протягом дня 17 квітня бойовики здійснили 21 обстріл позицій Збройних Сил України.

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18 04 2018 06:50
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