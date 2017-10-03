Бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб АТО

Станом на 18 годину 10 березня 2017 року проросійські війська на Донбасі 49 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ).

На Маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія вела вогонь по Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Широкине та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Невельському, Луганському, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, зі 152 міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку.

Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Четверо наших військових поранено, п'ятеро травмовано.

Нагадаємо, що за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.