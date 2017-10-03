Бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб АТО
На Маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія вела вогонь по Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Широкине та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Невельському, Луганському, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.
На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, зі 152 міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку.
Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Четверо наших військових поранено, п'ятеро травмовано.
Нагадаємо, що за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.
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