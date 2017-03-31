Бойовики 50 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи зброю заборонену Мінськими угодами

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. З початком доби російсько-терористичні війська 50 разів обстріляли позиції ЗС України, часто використовуючи важке озброєння заборонене Мінськими угодами.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Артилерією калібру 122 мм і мінометами 120 калібру ворог накривав морпіхів у Широкиному, Гнутовому та Водяному. По захисниках Павлополя гатив з артсистем 122 калібру, а з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів бив по морських піхотинцях у Водяному, повідомляє прес-центр штабу АТО.

В районі Широкиного російсько-терористичні підрозділи застосовували також зенітні установки ЗУ-23-2, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Під Новотроїцьким активізувались ворожі снайпери.

Зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт "Мар'їнка".

На Донецькому напрямку гаряче було поблизу Луганського, Троїцького та Зайцевого, де ворог бив з мінометів 82 калібру. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстрілював оборонців шахти Бутівка та Луганського, з гранатометів гатив по захисниках Авдіївки та Верхньоторецького. Снайпери противника активізувалися під Авдіївкою та Новотроїцьким.

На Луганщині з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи накривали наші позиції в районі Кримського. А з мінометів 120 калібру били в районі Верхньоторецького.

Аби подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Одного військовослужбовця сил АТО було поранено.

Нагадаємо, що за минулу добу у зоні АТО бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗС України.