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Бойовики 66 разів обстріляли позиції ЗСУ: загинули двоє українських військових

Окупаційні війська обстріляли Авдіївку з мінометів
Проросійські бойовики на Донбасі продовжують вести інтенсивні обстріли позицій сил АТО.
Бойовики 66 разів обстріляли позиції ЗСУ: загинули двоє українських військових Фото: з відкритих джерел

У результаті обстрілів двоє українських військових загинули, ще п'ять отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Всього станом на 18:00 зафіксовано 66 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, п'ятеро поранені", - йдеться повідомленні штабу.

На донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 "Град", бойовики вели вогонь по Галіцинівці. З 152-мм і 122-мм артилерії, 120 і 82-міліметрових мінометів ворог бив по Авдіївці, Луганському, Троїцькому. По Пісках і Луганському неодноразово вогонь вели танки.

На маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм і 122-мм артилерії НВФ стріляли по Талаківці, з 120-мм і 82-мм мінометів – по Водяному, Красногорівці, Новотроїцькому, Лебединському, Павлополю, Широкиному, Мар'їнці, Чермалику, з гранатометів - по Гнутовому. По Павлополю вів вогонь снайпер, по Водяному - БМП, по Чермалику - ПТРК, а по Широкиному - танк.

На луганському напрямку 152-міліметрова артилерія ворога била по Новозванівці, а 120-мм і 82-мм міномети - по Троїцькому, Попасній і Новозванівці, гранатомети - по Кримському.

Нагадаємо, що роботи по відновленню електропостачання в Авдіївці не змогли почати через недотримання режиму тиші".

Варто відзначити, що за останню добу зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях на Донбасі за останній рік з лютого 2016-го року.

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03 02 2017 18:58
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