Бойовики 72 рази обстрілювали сили АТО, поранено військового
На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів терористи обстріляли Піски. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів - Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляни Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівка Друга та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.
На Маріупольському напрямку із 122-міліметрової артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів - Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. Також по Широкиному вели вогонь БМП та снайпер.
На Луганському напрямку бойовики використовували 82-міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи позиції українських військ в районі Кримського, Валуйського, Новоолександрівки та Станиці Луганської.
Загалом зафіксовано 72 обстріли. Одного українського військового поранено.
Нагадаємо, що українські військові попереджали, що будуть відкрити вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків після 16:30 13 лютого.
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