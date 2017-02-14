Бойовики 72 рази обстрілювали сили АТО, поранено військового

Російсько-окупаційні війська порушують режим тиші, обстрілюючи позиції сил АТО з важкого озброєння

На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів терористи обстріляли Піски. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів - Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї були обстріляни Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівка Друга та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку із 122-міліметрової артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів - Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. Також по Широкиному вели вогонь БМП та снайпер.

На Луганському напрямку бойовики використовували 82-міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи позиції українських військ в районі Кримського, Валуйського, Новоолександрівки та Станиці Луганської.

Загалом зафіксовано 72 обстріли. Одного українського військового поранено.

Нагадаємо, що українські військові попереджали, що будуть відкрити вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків після 16:30 13 лютого.