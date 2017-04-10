Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули, - Оліфер
"З великим жалем українська сторона зазначила: РФ і ОРДЛО не виконують взяті на себе зобов'язання в рамках угоди по шкільному перемир'ю. З 25 серпня 2017 року незаконні збройні формування ОРДЛО 979 раз обстріляли позиції українських військових, у т. ч. з танків і артилерії, а напередодні на маріупольському напрямку (район н. п. Гнутово і Водяне) були використані РСЗВ "Град". За час перемир'я 5 військових загинули, 37 були поранені", - повідомила представник України в ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначає, що з 22 вересня 2017 року незаконні збройні формування 6 раз обстріляли населені пункти Гранітне, Мар'їнка і Зайцево, 30 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріл в районі смт Станиця Луганська Луганської області. За словами Оліфер, це "в черговий раз зриває виконання рамкової рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів і ставить під загрозу виконання Мінських угод в цілому".
У той же час, українська сторона вітає розміщення передової патрульної бази СММ ОБСЄ в Станиці Луганській, додає Оліфер.
У свою чергу спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Мартін Сайдик заявив, що вересень став найбільш нечисленним за кількістю цивільних жертв за весь час конфлікту на сході України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Згідно з даними ООН, у вересні число цивільних жертв було найнижчим за весь час конфлікту: двоє вбитих і 16 поранених", - повідомив Сайдик.
За його словами, з середини вересня кількість порушень режиму припинення вогню залишається помітно нижчою у порівнянні з початком перемир'я з нагоди початку навчального року.
"Завдяки також "хлібному перемир'ю" з червня стабільно і помітно знижується кількість жертв серед цивільного населення", - зауважив Сайдик.
"Проте ми, на жаль, не можемо говорити про те, що ситуація в зоні конфлікту є стабільною, тому ТКГ і надалі буде докладати всі зусилля для подальшого забезпечення режиму безстрокового припинення вогню", - підкреслив спецпредставник.
Як зазначив Сайдик, у зв'язку з цим важливі спільні зусилля всіх сторін.
"Діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є незамінною частиною процесу мирного врегулювання. У цьому зв'язку важливо уникнути публічних полемік, які ставили б під сумнів надійність і конструктивність роботи місії", - сказав він.
Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу. Президент пропонує Верховній Раді визнати ОРДЛО окупованими Росією територіями.
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