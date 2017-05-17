Бойовики активізували розвідку на декількох ділянках зони АТО

За останню добу бойовики активізували ведення різнопланової розвідки на кількох ділянках у зоні АТО.

Супротивник використовує для розвідки різні технічні засоби, - повідомили військові експерти групи Інформаційний опір.

Крім того, в ході обстрілів відзначається прагнення бойовиків в першу чергу вразити особовий склад підрозділів українських військ, що обороняються на передній лінії.

Потім метою противник стоїть руйнування інженерних споруд та знищення авто - і бронетехніки сил АТО.

Зазначимо, за минулу добу терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії на Донбасі

Нагадаємо, Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.