CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа останню добу бойовики активізували ведення різнопланової розвідки на кількох ділянках у зоні АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики активізували розвідку на декількох ділянках зони АТО
Бойовики намагаються знищити техніку сил АТО
Фото: EPA/UPG
Супротивник використовує для розвідки різні технічні засоби, - повідомили військові експерти групи Інформаційний опір.
Крім того, в ході обстрілів відзначається прагнення бойовиків в першу чергу вразити особовий склад підрозділів українських військ, що обороняються на передній лінії.
Потім метою противник стоїть руйнування інженерних споруд та знищення авто - і бронетехніки сил АТО.
Зазначимо, за минулу добу терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії на Донбасі
Нагадаємо, Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 05 2017 09:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків