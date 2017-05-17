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Бойовики активізували розвідку на декількох ділянках зони АТО

Бойовики намагаються знищити техніку сил АТО
За останню добу бойовики активізували ведення різнопланової розвідки на кількох ділянках у зоні АТО.
Бойовики активізували розвідку на декількох ділянках зони АТО Фото: EPA/UPG

Супротивник використовує для розвідки різні технічні засоби, - повідомили військові експерти групи Інформаційний опір.

Крім того, в ході обстрілів відзначається прагнення бойовиків в першу чергу вразити особовий склад підрозділів українських військ, що обороняються на передній лінії.

Потім метою противник стоїть руйнування інженерних споруд та знищення авто - і бронетехніки сил АТО.

Зазначимо, за минулу добу терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії на Донбасі

Нагадаємо, Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.

 
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17 05 2017 09:39
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