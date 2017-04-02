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Бойовики без пояснень не пропустили гуманітарну допомогу для жителів окупованих територій

Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори
У п'ятницю бойовики не пропустили на окуповану територію 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем.
Бойовики без пояснень не пропустили гуманітарну допомогу для жителів окупованих територій Фото:dpsu.gov.ua

"Нещодавно в КПВВ "Майорське" було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації "Людина в біді". Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн.Однак учора вдень  незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску", - повідомляє в суботу Державна прикордонна служба.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив головам обласних адміністрацій надати гуманітарну допомогу жителям Авдіївки, постраждалих в результаті артилерійських і ракетних обстрілів з боку бойовиків.

В результаті обстрілу в Авдіївці припинено електропостачання, обмежено теплопостачання та водопостачання. У переліку першочергових заходів - забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.

 
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04 02 2017 13:27
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