Бойовики без пояснень не пропустили гуманітарну допомогу для жителів окупованих територій
"Нещодавно в КПВВ "Майорське" було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації "Людина в біді". Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн.Однак учора вдень незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску", - повідомляє в суботу Державна прикордонна служба.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив головам обласних адміністрацій надати гуманітарну допомогу жителям Авдіївки, постраждалих в результаті артилерійських і ракетних обстрілів з боку бойовиків.
В результаті обстрілу в Авдіївці припинено електропостачання, обмежено теплопостачання та водопостачання. У переліку першочергових заходів - забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: