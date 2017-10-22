Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте", – СЦКК

Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"КПВВ "Золоте" поблизу Попасної з 20 жовтня розпочав свою роботу у штатному режимі о 7:00. Разом з прикордонниками з боку території, підконтрольної уряду України, пасажиро-транспортний потік людей і транспортних засобів забезпечують співробітники фіскальної служби та Нацполіції. Поряд з КПВВ "Золоте" розміщено та здійснює патрулювання спостережна група української сторони СЦКК", – йдеться в заяві.

У СЦКК повідомили, що КПВВ з боку ОРЛО з 20 жовтня поточного року залишається зачиненим: бойовики відмовляються забезпечувати перетин лінії зіткнення цивільним населенням та транспортними засобами зі свого боку.

"За словами заступника голови Луганської облВЦА Юрія Клименка, офіційних роз'яснень від ОРЛО не надходило, однак неофіційно їхні представники звернулися до моніторингової місії ОБСЄ і проінформували, що не готові відкрити КПВВ зі свого боку у зв'язку з технічними обставинами та незадовільним станом асфальтового покриття", – зазначили в СЦКК.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в Донецькій області отримав вогнепальне поранення український прикордонник.