Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте", – СЦКК

Бойовики відмовляються забезпечувати перетин лінії зіткнення цивільним населенням та транспортними засобами зі свого боку
Українська сторона СЦКК повідомляє про блокування бойовиками "ЛНР" відкриття КПВВ "Золоте".
Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте", – СЦКК Фото: facebook.com/ato.news

Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"КПВВ "Золоте" поблизу Попасної з 20 жовтня розпочав свою роботу у штатному режимі о 7:00. Разом з прикордонниками з боку території, підконтрольної уряду України, пасажиро-транспортний потік людей і транспортних засобів забезпечують співробітники фіскальної служби та Нацполіції. Поряд з КПВВ "Золоте" розміщено та здійснює патрулювання спостережна група української сторони СЦКК", – йдеться в заяві.

У СЦКК повідомили, що КПВВ з боку ОРЛО з 20 жовтня поточного року залишається зачиненим: бойовики відмовляються забезпечувати перетин лінії зіткнення цивільним населенням та транспортними засобами зі свого боку.

"За словами заступника голови Луганської облВЦА Юрія Клименка, офіційних роз'яснень від ОРЛО не надходило, однак неофіційно їхні представники звернулися до моніторингової місії ОБСЄ і проінформували, що не готові відкрити КПВВ зі свого боку у зв'язку з технічними обставинами та незадовільним станом асфальтового покриття", – зазначили в СЦКК.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в Донецькій області отримав вогнепальне поранення український прикордонник.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2017 23:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.