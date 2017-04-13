Бойовики блокують виїзд працівників захоплених заводів до України

Бойовики Донбасу не дозволяють працівникам "віджатих" ними підприємств виїжджати до України.

Про це заявив помічник керівника Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян, повідомляє прес-центр ДПСУ.

Він пояснив, що окупанти намагаються обмежувати права працівників "націоналізованих" заводів, щоб запобігти відтоку професійних кадрів з підприємств. Саме тому для працівників підприємств та заводів ввели заборону на виїзд на підконтрольну Україні територію. Це передбачає внесення установчих даних до відповідної бази даних, яка використовується сепаратистами у так званих пунктах переходу через лінію розмежування.

Зараз ці працівники можуть потрапити на підконтрольні Києву території лише у тому випадку, якщо спочатку перетнуть кордон з Росією, а вже потім звідти поїдуть до України.

Ці обмеження позбавляють українських громадян можливості отримання соціальної допомоги та пенсійних виплат, відвідування родичів та вирішення інших важливо необхідних питань,.

"Таким чином, розцінюємо ситуацію, що склалася, як чергове обмеження прав та свобод громадян України на вільне пересування з боку маріонеточної проросійської влади ОРДЛО", - наголосив Слободян.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".