Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики блокують виїзд працівників захоплених заводів до України

Окупанти намагаються обмежувати права працівників "націоналізованих" заводів, щоб запобігти відтоку професійних кадрів з підприємств
Бойовики Донбасу не дозволяють працівникам "віджатих" ними підприємств виїжджати до України.
Бойовики блокують виїзд працівників захоплених заводів до України Фото:unian

Про це заявив помічник керівника Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян, повідомляє прес-центр ДПСУ.

Він пояснив, що окупанти намагаються обмежувати права працівників "націоналізованих" заводів, щоб запобігти відтоку професійних кадрів з підприємств. Саме тому для працівників підприємств та заводів ввели заборону на виїзд на підконтрольну Україні територію. Це передбачає внесення установчих даних до відповідної бази даних, яка використовується сепаратистами у так званих пунктах переходу через лінію розмежування.

Зараз ці працівники можуть потрапити на підконтрольні Києву території лише у тому випадку, якщо спочатку перетнуть кордон з Росією, а вже потім звідти поїдуть до України. 

Ці обмеження позбавляють українських громадян можливості отримання соціальної допомоги та пенсійних виплат, відвідування родичів та вирішення інших важливо необхідних питань,.

"Таким чином, розцінюємо ситуацію, що склалася, як чергове обмеження прав та свобод громадян України на вільне пересування з боку маріонеточної проросійської влади ОРДЛО", - наголосив Слободян.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Українська влада не виключає введення санкцій проти підприємців, які співпрацюють із заводами, які "націоналізували" бойовики Донбасу.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2017 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.