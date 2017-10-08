Бойовики б'ють з "Градів" по ЗСУ: поранений 1 боєць АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Опорні пункти на Луганському напрямку шість разів потрапили під вогонь з різного озброєння з боку селища Калинове.
На Маріупольському напрямку окупанти гатили неподалік Старогнатівки і Талаківки з мінометів калібру 82 міліметри, а зі 120-міліметрових мінометів - в районі Водяного, Павлополя та Гнутового.
Вже близько дев'ятої годин вечора вороги відкрили вогонь про позиціях ЗСУ із реактивної пускової установки "Град" (Партизан), що заборонена Мінськими угодами. Щонайменше 27 снарядів впало в районі Широкиного і 15 поблизу Водяного.
На Донецькому напрямку бойовики 2 години накривали вогнем з різних видів зброї позиції на південних околицях Авдіївки та на шахті Бутівка.
"Варто додати, що на постійні вогневі провокації ворога, сили АТО щоразу дають і будуть давати жорстку відповідь. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав бойову травму", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир’я. Троє українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один – бойову травму.
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