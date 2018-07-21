Бойовики частково знизили активність на Донеччині, ведуть прицільний вогонь

У суботу з початку доби бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС 4 рази, зокрема біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки.

Загалом відмічається часткове зниження активності противника на Авдіївському, Волноваському напрямку та в районі н.п. Піски, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

Разом з тим найбільш напруженою залишається ситуація навколо населеного пункту Мар’їнка, де противник активізував вогневий вплив та діяльність диверсійно-розвідувальних груп з метою мінування та нанесення втрат підрозділам ЗСУ, заявили у штабі ООС.

"За минулу добу загалом зафіксовано 29 обстрілів, з яких 28 були прицільними. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано в період з 20:00 до 23:00, найактивніші дії ворога зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках", - повідомили у штабі.

Також відмічається збільшення застосування станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Зафіксовано використання окупантами протитанкових керованих ракет, в тому числі й по прикордонним нарядам, а також застосування снайперських груп", - зазначено у повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, за добу у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 29 обстрілів, троє поранених військових.