Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики частково знизили активність на Донеччині, ведуть прицільний вогонь

Втрат серед українських військових немає
У суботу з початку доби бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС 4 рази, зокрема біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки.
Бойовики частково знизили активність на Донеччині, ведуть прицільний вогонь Фото: zik.ua

Загалом відмічається часткове зниження активності противника на Авдіївському, Волноваському напрямку та в районі н.п. Піски, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

Разом з тим найбільш напруженою залишається ситуація навколо населеного пункту Мар’їнка, де противник активізував вогневий вплив та діяльність диверсійно-розвідувальних груп з метою мінування та нанесення втрат підрозділам ЗСУ, заявили у штабі ООС. 

"За минулу добу загалом зафіксовано 29 обстрілів, з яких 28 були прицільними. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано в період з 20:00 до 23:00, найактивніші дії ворога зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках", - повідомили у штабі.

Також відмічається збільшення застосування станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Зафіксовано використання окупантами протитанкових керованих ракет, в тому числі й по прикордонним нарядам, а також застосування снайперських груп", - зазначено у повідомленні прес-центру. 

Нагадаємо, за добу у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 29 обстрілів, троє поранених військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2018 16:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.