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Бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
Бойовики чотири рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції станом на 18:00 вівторка.
Бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО Фото: ivbogdan.com

Бойовики чотири рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції станом на 18:00 вівторка.

На луганському напрямку ворог більше години вів вогонь по оборонних укріпленнях з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і зенітної установки поблизу Луганського, - повідомляє штаб АТО.

У районі Новолуганського і Золотого активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.

На донецькому напрямку зі стрілецької зброї противник порушував перемир'я біля шахти "Бутівка".

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України складають майже дві сотні військовослужбовців.

 
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26 12 2017 20:31
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