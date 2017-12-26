Бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО
Бойовики чотири рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції станом на 18:00 вівторка.
На луганському напрямку ворог більше години вів вогонь по оборонних укріпленнях з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і зенітної установки поблизу Луганського, - повідомляє штаб АТО.
У районі Новолуганського і Золотого активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.
На донецькому напрямку зі стрілецької зброї противник порушував перемир'я біля шахти "Бутівка".
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України складають майже дві сотні військовослужбовців.
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