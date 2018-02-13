Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку доби на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

"На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості", - повідомляє прес-центр антитерористичної операції.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Троїцького. Біля Новозванівки терористи здійснили кілька пострілів з великокаліберних кулеметів. На Світлодарській дузі під ворожий вогонь мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних видів потрапили захисники Луганського.

У цьому ж районі з гранатометів і великокаліберних кулеметів також обстріляли позиції ЗСУ неподалік Світлодарська.

В результаті обстрілів жоден військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще двоє були поранені.