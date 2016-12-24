Бойовики вже п'ять разів порушили режим тиші — штаб АТО, - ОНОВЛЕНО
"Вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі Жовтого, що на Луганському напрямку. З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10, а пізніше з 9.30 до 9.45 – по Мар’їнці. Широкине обстрілювали з 9.54 до 10.10", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Крім того, о 10.25-10.35 бойовики обстрілювали Новотроїцьке зі стрілецької зброї.
Штаб АТО зазначає, що українські військові на провокації не відповідали.
Матюхін уточнив, що бойовики застосували кулемет в Жовтому Луганської області о 00.25. В Мар'їнці стрілецьку зброю застосували близько в проміжок між 7.00-9.00, в Широкино обстріл зафіксовано близько 9.30.
Раніше iPress повідомляв, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі підтверджує запровадження режиму тиші станом на ранок 24 грудня.
За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.
Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.
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