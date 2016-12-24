Бойовики вже п'ять разів порушили режим тиші — штаб АТО, - ОНОВЛЕНО

З початок дії режиму припинення вогню бойовики здійснили п'ять обстрілів по позиціям українських військових на Донбасі без використання важкого озброєння.

"Вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі Жовтого, що на Луганському напрямку. З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10, а пізніше з 9.30 до 9.45 – по Мар’їнці. Широкине обстрілювали з 9.54 до 10.10", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Крім того, о 10.25-10.35 бойовики обстрілювали Новотроїцьке зі стрілецької зброї.

Штаб АТО зазначає, що українські військові на провокації не відповідали.

Матюхін уточнив, що бойовики застосували кулемет в Жовтому Луганської області о 00.25. В Мар'їнці стрілецьку зброю застосували близько в проміжок між 7.00-9.00, в Широкино обстріл зафіксовано близько 9.30.

Раніше iPress повідомляв, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі підтверджує запровадження режиму тиші станом на ранок 24 грудня.