ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав

З початку доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил поблизу Чермалика. З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

У штабі наголошують, що підрозділи ЗСУ застосовують для стабілізації ситуації чергові вогневі засоби, але готові і до більш активних заходів.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил. У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав", - йдеться в вечірньому зведенні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 12 листопада, російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.