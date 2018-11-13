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ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав
З початку доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі Фото: unian.ua

"Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил поблизу Чермалика. З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки", повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

У штабі наголошують, що підрозділи ЗСУ застосовують для стабілізації ситуації чергові вогневі засоби, але готові і до більш активних заходів.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил. У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав", - йдеться в вечірньому зведенні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 12 листопада, російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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13 11 2018 19:20
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