ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі
"Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил поблизу Чермалика. З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
У штабі наголошують, що підрозділи ЗСУ застосовують для стабілізації ситуації чергові вогневі засоби, але готові і до більш активних заходів.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил. У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав", - йдеться в вечірньому зведенні.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 12 листопада, російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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