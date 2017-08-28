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Бойовики десять разів відкривали вогонь, ЗСУ зброю не застосовували, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, бойовики продовжують порушувати "шкільне" перемир'я
За інформацією штабу АТО, з опівночі 28 серпня станом на 18:00 незаконні збройні формування на Донбасі десять разів відкривали вогонь, зокрема, із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Бойовики десять разів відкривали вогонь, ЗСУ зброю не застосовували, – штаб АТО Фото: facebook.com/ato.news

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Як і декілька днів поспіль, після початку "шкільного" перемир’я, незаконні збройні формування зменшили активність вздовж усієї лінії розмежування. Водночас за сьогоднішній день зафіксовано 2 випадки відкриття вогню противником із мінометів калібру 82 міліметри", – повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 28 серпня 2017 року.

На Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони, бойовики не прицільно випустив одну міну 82-го калібру. Також протягом дня у районі промзони декілька разів працювали гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Приморському напрямку вночі бойовики застосовували міномет на підступах до Красногорівки. Крім того, під обстрілами незаконних збройних формувань тричі опинялись опорні пункти сил АТО на околицях Водяного.

"Загалом від початку доби бойовики 10 разів відкривали провокативний вогонь по позиціях сил АТО. Наші військові зброю не застосовували", – підсумували в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

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28 08 2017 19:15
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