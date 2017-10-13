Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, - штаб

На Луганському напрямку противник з піхотного озброєння обстрілював наші опорні пункти біля Кримського і Новоолександрівки

У зоні проведення АТО від початку доби противник дещо активізував збройні провокації на Приморському напрямку.

Вздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 4 відбулись у районі Маріуполя, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Так, зранку бойовики з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі відкривали вогонь по оборонцях Водяного. З цієї ж зброї окупанти близько 10 ранку били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю проросійські найманці застосовували на підступах до Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку противник з піхотного озброєння обстрілював наші опорні пункти біля Кримського і Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї двічі опинились захисники Пісків, і один раз – оборонці Опитного.

"Під час 4 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, примушуючи ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських бійців немає", - інформує штаб АТО.