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Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, - штаб

На Луганському напрямку противник з піхотного озброєння обстрілював наші опорні пункти біля Кримського і Новоолександрівки
У зоні проведення АТО від початку доби противник дещо активізував збройні провокації на Приморському напрямку.
Бойовики дев Фото: EPA/UPG

Вздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 4 відбулись у районі Маріуполя, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Так, зранку бойовики з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі відкривали вогонь по оборонцях Водяного. З цієї ж зброї окупанти близько 10 ранку били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю проросійські найманці застосовували на підступах до Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку противник з піхотного озброєння обстрілював наші опорні пункти біля Кримського і Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї двічі опинились захисники Пісків, і один раз – оборонці Опитного. 

"Під час 4 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, примушуючи ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських бійців немає", - інформує штаб АТО.

Нагадаємо, що минула ніч у районі проведення АТО завершилася без докорінних змін в обстановці.

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13 10 2017 18:37
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