Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, - штаб
Вздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 4 відбулись у районі Маріуполя, повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Так, зранку бойовики з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі відкривали вогонь по оборонцях Водяного. З цієї ж зброї окупанти близько 10 ранку били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю проросійські найманці застосовували на підступах до Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку противник з піхотного озброєння обстрілював наші опорні пункти біля Кримського і Новоолександрівки.
На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї двічі опинились захисники Пісків, і один раз – оборонці Опитного.
"Під час 4 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, примушуючи ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських бійців немає", - інформує штаб АТО.
Нагадаємо, що минула ніч у районі проведення АТО завершилася без докорінних змін в обстановці.
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