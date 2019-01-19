Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв позиції наших військ з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту хутір Вільний.

Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по нашим позиціям в районі населеного пункту Красногорівка, з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військових поблизу селища Водяне.

Також противник вів вогонь по українських захисниках з мінометів калібру 82 мм поблизу селищ Піски та Водяне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка та селища Чермалик", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 18 січня, один окупант загинув. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.