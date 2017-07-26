Бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО
Найбільш гаряче було в районі Красногорівки, що Маріупольському напрямку. Тут близько 5, 6 та 16 години бойовики били по наших укріпленнях з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та великокаліберних кулеметів, інформує прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстріляли українські опорні пункти неподалік Новозванівки, Донця, Катеринівки.
На Донецькому напрямку, о 10 годині, бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Авдіївки.
У свою чергу сили АТО відкрили вогонь у відповідь та примусили ворога до тиші. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення.
Нагадаємо, упродовж минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.
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