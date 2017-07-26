Бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Сили АТО відкрили вогонь у відповідь та примусили ворога до тиші

Упродовж дня ситуація у зоні проведення АТО залишалась стабільною. Російсько-терористичні угруповання з опівночі і до 18 години 9 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Найбільш гаряче було в районі Красногорівки, що Маріупольському напрямку. Тут близько 5, 6 та 16 години бойовики били по наших укріпленнях з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та великокаліберних кулеметів, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстріляли українські опорні пункти неподалік Новозванівки, Донця, Катеринівки.

На Донецькому напрямку, о 10 годині, бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Авдіївки.

У свою чергу сили АТО відкрили вогонь у відповідь та примусили ворога до тиші. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення.