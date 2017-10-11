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Бойовики "ДНР" на підконтрольній території України прикриваються історіями про біженців, - ІО

Історія "бойовик, який дезертував" користується популярністю серед агентури
Так звана "ДНР" почала масштабну операцію по закиданню агентів на підконтрольні Україні території Донбасу.
Бойовики "ДНР" на підконтрольній території України прикриваються історіями про біженців, - ІО Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Про це повідомили військові експерти групи Інформаційний опір.

За даними ІО, при цьому використовуються кілька легенд.

Легенда "біженець-переселенець" використовується рідше за всі інші.

"Бойовик, який дезертував" користується популярністю серед агентури.

Також бойовики розповідають історію "перебрався до родичів" або "потерпілий" чиновник, який під час захоплення територій перейшов на бік терористів.

Нагадаємо, на початку місяця співробітники Служби безпеки затримали в Покровському районі Донецької області диверсанта терористичної організації "ДНР" під час закладання вибухівки на об'єкті інфраструктури.

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10 11 2017 13:16
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