Бойовики "ДНР" не пропустили спостерігачів ОБСЄ в окупований Донецьк СММ ОБСЄ хотіла уточнити повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку

Бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

"СММ ОБСЄ уточнювала отримані від протестувальників повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку. На блокпості озброєні члени "ДНР" не пропустили ОБСЄ на місце події", - повідомляє прес-служба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Twitter. Нанадаємо, що вчора, 14 лютого, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, коли патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.

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