НОВИНИБойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики "ДНР" не пропустили спостерігачів ОБСЄ в окупований Донецьк
СММ ОБСЄ хотіла уточнити повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
"СММ ОБСЄ уточнювала отримані від протестувальників повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку. На блокпості озброєні члени "ДНР" не пропустили ОБСЄ на місце події", - повідомляє прес-служба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Twitter.
Нанадаємо, що вчора, 14 лютого, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, коли патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.
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