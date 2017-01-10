Бойовики "ДНР" не пустили місію ОБСЄ в село через свою "спецоперацію"

Чоловік, який представився "начальником поліції", сказав, що СММ мусить координувати своє пересування з "ДНР"

На окупованому Донбасі бойовики не пропустили до населеного пункту спостерігачів місії ОБСЄ, посилаючись на те, що в тому районі проходить спецоперація.

Про це йдеться у звіті місії від 29 вересня.

"Троє озброєних чоловіків в одязі військового типу із закритими обличчями перекрили перехрестя приблизно за 1 км на схід від підконтрольного "ДНР" с. Щербак, поставивши поперек транспортний засіб із написом "поліція". Вони не дозволили патрулю СММ проїхати далі на південь, посилаючись на те, що в тому районі проходить спецоперація", – зазначили спостерігачі.

Інші цивільні транспортні засоби також не пропускали у південному напрямку.

За даними місії, чоловік у цивільному одязі, який представився "начальником поліції", сказав, що оскільки цей район розташований "біля кордону", СММ мусить координувати своє пересування з "ДНР".

"Пізніше команді СММ дозволили проїхати в південному напрямку до підконтрольного "ДНР" м. Новоазовськ лише в супроводі", – зазначили в ОБСЄ.

Також спостерігачі місії повідомили про інші випадки заборони доступу до територій Донбасу.

Зокрема, місія ОБСЄ не отримала доступу до деяких частин ділянки розведення в районі Станиці Луганської, окрім головної дороги через можливу наявність там мін і невибухлих боєприпасів.

"Офіцер ЗСУ повідомив, що за попередню добу роботи із розмінування не проводилися. Спостерігачі вирішили, що продовжувати рух далі небезпечно", – зазначили у місії.

Також через можливу наявність мін та боєприпасів патруль ОБСЄ не зміг проїхати дорогами другорядного значення, що проходять на південь від ділянки розведення в районі Золотого, та дорогою, що проходить на захід від Петрівського, а у Щасті – перетинає міст, через наявність там мін.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 1 жовтня на Донбасі зафіксовано лише три випадки обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що упродовж останніх семи днів сторони конфлікту на Донбасі порушували режим припинення вогню на 25% частіше, ніж тижнем раніше.