Бойовики "ДНР"знову обстріляли безпілотник ОБСЄ

У підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"БПЛА СММ ОБСЄ обстріляли в підконтрольних так званій "ДНР" Пікузах. Ще одна спроба завадити моніторингу", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

Також зазначається, що представники Спільного центру з контролю та координації перебували на місці події, проте не змогли сприяти безпеці моніторингу.

Як повідомлялося 20 липня, Бойовики ОРДО обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в селищі Трудовське.

Зазначимо, за минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, в результаті чого один український військовий зазнав поранень