Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики "ДНР"знову обстріляли безпілотник ОБСЄ

Обстріл вівся з населеного пункту Пікузи (Комінтернове)
У підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Бойовики "ДНР"знову обстріляли безпілотник ОБСЄ Фото:gazeta.zn.ua

"БПЛА СММ ОБСЄ обстріляли в підконтрольних так званій "ДНР" Пікузах. Ще одна спроба завадити моніторингу", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ. 

Також зазначається, що представники Спільного центру з контролю та координації перебували на місці події, проте не змогли сприяти безпеці моніторингу.

Як повідомлялося 20 липня, Бойовики ОРДО обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в селищі Трудовське.

Зазначимо, за минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, в результаті чого один український військовий зазнав поранень

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.