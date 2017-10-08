CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики "ДНР"знову обстріляли безпілотник ОБСЄ
Обстріл вівся з населеного пункту Пікузи (Комінтернове)
Фото:gazeta.zn.ua
"БПЛА СММ ОБСЄ обстріляли в підконтрольних так званій "ДНР" Пікузах. Ще одна спроба завадити моніторингу", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.
Також зазначається, що представники Спільного центру з контролю та координації перебували на місці події, проте не змогли сприяти безпеці моніторингу.
Як повідомлялося 20 липня, Бойовики ОРДО обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в селищі Трудовське.
Зазначимо, за минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, в результаті чого один український військовий зазнав поранень
Раніше iPress.ua повідомляв, що бойовики "ДНР" затримали водія і вантажівку з обладнанням для камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і утримували понад сім годин.
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10 08 2017 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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