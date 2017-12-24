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Бойовики два рази обстрілювали позиції сил АТО від опівночі, – штаб АТО

ЗСУ стверджують, що суворо дотримуються Мінських домовленостей
За інформацією штабу АТО, від початку доби 24 грудня незаконні збройні формування двічі обстрілювали позиції сил АТО на Донбасі.
Бойовики два рази обстрілювали позиції сил АТО від опівночі, – штаб АТО Фото: facebook.com/a.aleksyeyenko

"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

У передмісті Авдіївки бойовики понад годину вели прицільний вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також у районі Верхньоторецького активізувалися снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.

"Підрозділи Збройних Сил України в районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", – зауважили в штабі.

Нагадаємо, на Світлодарській дузі від снайперського пострілу загинув український військовий.

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24 12 2017 19:00
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