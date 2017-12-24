Бойовики два рази обстрілювали позиції сил АТО від опівночі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, від початку доби 24 грудня незаконні збройні формування двічі обстрілювали позиції сил АТО на Донбасі.

"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

У передмісті Авдіївки бойовики понад годину вели прицільний вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також у районі Верхньоторецького активізувалися снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.

"Підрозділи Збройних Сил України в районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", – зауважили в штабі.

Нагадаємо, на Світлодарській дузі від снайперського пострілу загинув український військовий.