Бойовики два рази обстрілювали позиції сил АТО від опівночі, – штаб АТО
"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
У передмісті Авдіївки бойовики понад годину вели прицільний вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також у районі Верхньоторецького активізувалися снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.
"Підрозділи Збройних Сил України в районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", – зауважили в штабі.
Нагадаємо, на Світлодарській дузі від снайперського пострілу загинув український військовий.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа