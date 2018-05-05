Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове": роботу пункту пропуску припинено, цивільних евакуйовано

В даний час район пункту пропуску тимчасово оголошено червоною зоною

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" піддався обстрілу вранці 5 травня.

"Сьогодні, 5 травня 2018 року, близько 9 та 10 ранку російсько-терористичні війська двічі здійснили обстріл контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" на маріупольському напрямку. На КПВВ перебувало багато цивільних осіб, яких евакуйовано в укриття", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

За даними штабу, внаслідок обстрілу два автомобілі пошкоджені, люди не постраждали.

Роботу КПВВ призупинено, район пункту пропуску тимчасово оголошено червоною зоною.

"З метою забезпечення безпеки громадян і з'ясування обставин події, в районі КПВВ "Гнутове" тимчасово оголошено режим "Червоний", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил, у районах Майорська, Авдіївки, Новгородского, Сокільників та Старогнатівки бойовики 5 разів застосували заборонене озброєння.